Nuoto Empoli: sette podi. Più 4 medaglie ai regionali

Altre grandi soddisfazioni sono arrivate in casa Team Nuoto Toscana Empoli dalle recenti manifestazioni a cui hanno preso parte i giovani atleti della società di via delle Olimpiadi. Partiamo dai sette podi conquistati dagli Esordienti biancazzurri nella diciottesima edizione del trofeo Europa. Il T.N.T. Empoli, per altro società organizzatrice della rassegna interregionale nella piscina comunale coperta al Parco di Serravalle, ha accumulato 38,50 punti totali, in virtù di quattro medaglie d’argento e tre di bronzo. Nella categoria Esordienti A si è segnalata Daria Mihaela Mare con due secondi posti nei 50 rana e 200 misti, oltre al terzo ottenuto sui 100 rana. Nella sezione femminile, poi, Caterina Fabiani è giunta seconda nei 400 stile libero, terza sui 50 stile e quarta nei 100 farfalla. In campo maschile, il quasi debuttante Diego Croccia si è invece classificato dodicesimo sui 50 rana, quindicesimo nei 50 stile e sedicesimo sui 100 stile. Passiamo poi agli Esordienti B, la categoria che annovera i più giovani agonisti nella disciplina del nuoto, dove Teresa Vivaldi ha acquisito la piazza d’onore sui 200 stile e la quinta posizione nei 50 farfalla, mentre Leonardo Faggioli è arrivato terzo sui 100 stile nonché quinto nei 200 stile. A conquistare il diciottesimo trofeo Europa è stato invece il club Genova My Sport, che ha preceduto, in classifica generale, Abc Pisa e Hidron Firenze.

In precedenza i nuotatori empolesi si erano messi in mostra anche al campionato regionale di Categoria, portando a casa altre quattro medaglie di bronzo nel settore maschile. A salire sul terzo gradino del podio sono stati Pietro Testi nei 100 e 800 stile libero, Andrea Nania nei 100 farfalla e Leonardo Andrea Doccini nei 1500 stile libero. Buoni anche i piazzamenti di Sirio Bartalucci, Stefano Borzellino, Mattia Firenzuoli, Leonardo Mancini e Gabriele Pagliai. Positiva, infine, pure la prestazione delle staffette 4x100 e 4x200 stile libero dove Domenico Cassiano, Leonardo Andrea Doccini, Leonardo Mancini ed Andrea Nania sono arrivati decimi.