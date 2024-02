Nuoto: i mondiali a doha. delusione per la ventenne dell’Imolanuoto nei 50 rana. La Bottazzo si ferma in semifinale: "Pensavo di fare un po’ meglio»

Si ferma alla semifinale il cammino mondiale di Anita Bottazzo. Non il massimo della prestazione per la ventenne dell’Imolanuoto che conclude al tredicesimo posto nelle semifinali dei 50 rana ai campionati mondiali in corso a Doha, nuotando con il tempo di 30’’89 che la vede lontano dalle migliori (dodicesimo posto con il tempo di 30’’94 nelle batterie del mattino), su tutte la lituana Meilutyte, la cinese Tang e l’azzurra Pilato che domani si contenderanno le medaglie. Un passo indietro rispetto a luglio quando la ranista veneta fece il suo debutto mondiale a Fukuoka e riuscì a centrare la finale e il quinto posto generale proprio nei 50. Adesso, a sette mesi di distanza, la necessità di allenarsi con l’obiettivo della qualificazione olimpica (e i 50 rana non sono gara a cinque cerchi) ne ha inevitabilmente condizionato la prova.

"Pensavo di fare un po’ meglio anche per quello che sentivo nel riscaldamento, magari nuotare qualche decimo in meno – ha detto a fine gara Anita Bottazzo –, ma probabilmente manca un’efficacia di nuotata in generale. Mi dispiace per come è andata in generale questa esperienza, speravo di fare un po’ meglio. Ho cercato di dare il massimo e per questo sono contenta ma ovviamente non sono soddisfatta della mia prestazione e cercherò di fare meglio nei prossimi appuntamenti". L’obiettivo è naturalmente quello dei campionati assoluti di Riccione dal 5 al 9 marzo, dove Bottazzo, così come Simone Cerasuolo e altri cercheranno il pass olimpico.