Nuoto. Il Centro Sub 2000 è undicesimo

Ottima chiusura d’anno per il Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza che ha visto protagonisti i Ragazzi, gli Juniores, i Cadetti e i Seniores alla Coppa Caduti di Brema disputatasi a Riccione. La società faentina si è piazzata undicesima nel settore femminile su 27 partecipanti. Per le donne hanno gareggiato Anna Bolzon, Benedetta Donati, Giada Minelli, Penelope Sangiorgi, Andrea Maltoni e Rebecca Gondoni, mentre in quello maschile sono scesi in vasca Alex Gaddoni, Mattia Pini, Massimo Minardi, Nicola Alberani, Fabio Passanti, Nicola Bruschi. Le migliore prestazioni per il Centro Sub Nuoto Faenza sono state di Andrea Maltoni, arrivata settima nei 200 stile libero la quale con il tempo 2’06’’60 ha conquistato 703 punti, e di Massimo Minardi che con il suo dodicesimo posto nei 100 rana in 1’06’’02 ha totalizzato 646 punti. "Tutti i ragazzi e le ragazze scesi in acqua hanno dato il meglio, riuscendo a migliorarsi in diverse occasioni – commenta coach Marco Fregnani –, nonostante per alcuni sia stato un denso programma di gare che li ha visti impegnati anche 5 o 6 volte nell’arco di una giornata".