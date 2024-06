Nuoto, la tradizionale kermesse organizzata dalla Rari Nantes. Occhipinti il più veloce di tutti a Palmaria Island

L’ottava edizione della Palmaria Island va ad Alessio Occhipinti, atleta delle Fiamme Oro partito con il favore del pronostico, che ha coperto i 3,5 km del percorso della gara organizzata dalla Rari Nantes Spezia fra l’isola e Porto Venere in 34:04.43. Sul podio con lui Tommaso Sebastiano Gallesio della Superba Nuoto (34:34.09) e Filippo Rinaldi (34:38.97); fra le donne, prima piazza e quinto posto assoluto per Iris Menchini (Genova Nuoto My Sport), talento cresciuto in riva al Golfo che chiude in 35:55.39 per distacco, seguita da Sofie Callo (Superba Nuoto, nona assoluta, 37:04.13) e da Giulia Salini (Fiamme Oro, decima assoluta, 37:04.33), che alla vigilia era data per vincente. Fra i master vince Francesco Ghettini (M25, 37:18.51), che continua la sua avventura nel nuoto dopo aver lasciato la carriera agonistica, seguito da Antonio D’Aria (M50, Lerici Nuoto Master, 38:47.28) e Andrea D’Avanzo (M40, Rari Nantes Spezia, 40:02.91); nelle donne master, invece, prima piazza ad Alessandra Biscotti (M35, 40:14.85), seguita da Sara Monari (M20, 45:36.81) e terza Scilla Torri (M45, Abc Nuoto Pisa, 46:28.86). Duecento i partenti di quella che per lo staff della Rari Nantes Spezia è stata "la più bella Palmaria Island delle ultime otto edizioni, quella di più alto livello, con il miglior meteo, con l’organizzazione più riuscita anche a detta di tutti". Una cornice naturale ineguagliabile, le sfumature di Porto Venere e dell’isola, le boe multicolori che punteggiavano lo scenario hanno attirato un pubblico nustrito che ha assistito sia all’arrivo degli agonisti e dei master nelle acque antistanti il bar Doria, partiti dal Pozzale, che alle gare dei più piccoli. In apertura di giornata i baby atleti si sono cimentati in due gare: la prima ha messo insieme le categorie Propaganda ed Esordienti B con un percorso di 150 metri e la seconda nuotatori di categoria Esordienti A con un percorso di 600, con circa 40 giovanissimi nello spazio acqua.

Il Panathlon Club della Spezia ha patrocinato queste due competizioni, sponsorizzando i premi. "Ringraziamo il Comune di Porto Venere e la sindaca Francesca Sturlese, che ha messo a disposizione tutto quello che ci serviva, l’Adsp del Mar Ligure Orientale che ha sponsorizzato e tutti gli altri sponsor: Pepe Nero, Jobson, Colmar e le forze dell’ordine che hanno reso la gara possibile a livello di sicurezza, Polizia di Stato-Cnes, Guardia Costiera-Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Pa di Lerici, che ha assicurato il medico a bordo, Assonautica, Sportiva Porto Venere" continuano dal quartier generale della Rari Nantes Spezia.

Chiara Tenca