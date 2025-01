Nuoto. Oro e bronzo: la Futura sorride con Barni

Pochi giorni fa, a Montebelluna (in Veneto, in provincia di Treviso) si è svolta la venticinquesima edizione del "Memorial Chiara Giavi" di nuoto, per una manifestazione che ha visto sfidarsi oltre 700 nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta Italia (e non solo). Vi ha partecipato anche la Futura, con una delegazione composta da ventidue giovanissimi agonisti. E il club presieduto da Roberto Di Carlo è tornato a Prato con due medaglie ed una serie di buoni piazzamenti, che lasciano ben sperare anche in vista delle prossime uscite agonistiche.

Sugli scudi è salito Niccolò Barni, capace di vincere la medaglia d’oro nei 200 farfalla e di agguantare anche una medaglia di bronzo nei 100. Hanno ben figurato anche Marta Bennati, Leonardo Giusti, Vittoria Gestri, Alberto Paoli, Alessia Mazzoni, capaci tutti di raggiungere la finale nelle rispettive gare sfiorando il podio. Ma al meeting internazionale per il sodalizio pratese hanno preso parte anche Alessio Rrotani, Duccio Vaiani, Samuel Bocchicchio, Jacopo Mosconi, Achille Campani, Pascal Branda, Vittorio Lanubile, Bianca Amerini, Alessia Avella, Eleonora Dondini, Martina Mucci, Giulia Poggiolesi, Sofia Giraldi, Chiara Tasselli, Dalia Parretti e Maria Chiara Armenti.

"Posso ritenermi soddisfatto delle prestazioni dei ragazzi, considerando le festività natalizie e il particolare momento della stagione – ha commentato l’allenatore Fabio Cardini a proposito del rendimento generale del gruppo, indicando poi i prossimi impegni ed i prossimi obiettivi – ci stiamo preparando per le qualificazioni ai regionali di fine febbraio a Livorno e cercare di strappare i pass per i Criteria Giovanili di fine marzo". La stagione è ormai entrata nel vivo e l’obiettivo resta quello di confermarsi e continuare a crescere sotto ogni profilo.