Nuoto. Piscina Beethoven, quanti podi ai campionati regionali a Ravenna

Si è disputato nello scorso fine settimana a Ravenna il campionato regionale assoluto in vasca lunga, in contemporanea alla 1^ edizione del meeting nazionale “Aquatica Ravenna” organizzato dalla Asd Libertà Nuoto Ravenna. Si tratta del primo appuntamento della stagione in vasca da 50 metri che raduna società provenienti da tutta Italia e al quale ha partecipato anche NS Emilia, di cui fanno parte gli atleti della piscina Beethoven di Ferrara, vincendo il campionato regionale Assoluto e qualificandosi seconda squadra nel meeting nazionale.

Gli atleti hanno già ottenuto in questa prima uscita in vasca lunga 11 tempi validi per i campionati italiani di agosto, Luca Desiderio è stato inoltre premiato per la miglior prestazione tecnica assoluta maschile.

Il bottino complessivo è di 15 ori, 11 argenti e 9 bronzi conquistati per il campionato regionale assoluti, di seguito l’elenco dei premiati:

oro staffetta maschile 4x100 stile (Desiderio – Lombardi – Leprai – Breggion)

oro staffetta maschile 4x100 misti (Desiderio – Armaroli – Lombardi – Breggion).

A seguire, per Armaroli Riccardo oro nei 200 rana, argento 100 e 50 rana, Bellei Alessandro oro 200 farfalla, bronzo 50 e 100 farfalla, Bernardelli Christian oro nei 400 misti, argento nei 400 e 1500 stile, bronzo nei 200 stile, Bordugo Michele oro 800 stile, Buciuscanu Maddalena argento 100 stile e bronzo 50 stile, Clacson Elly Selma oro 800 stile e argento 1500 stile, Desiderio Luca oro 50 e 100 dorso, argento 50 stile.

A seguire, Desiderio Matilde è d’oro nei 100 dorso, Ferrari Luca oro 200 dorso e bronzo 100 dorso, Leprai Michele oro 200 misti e argento 200 stile, Lombardi Bryan oro 50 e 100 farfalla, argento 100 stile, Pasti Anastasia argento 100 e 200 farfalla, bronzo 50 farfalla, Pollini Giulia bronzo negli 800 stile, Tamburini Alessia oro 400 stile, bronzo 1500 stile, Ventura Ginevra bronzo 200 rana.