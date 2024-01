Nuoto, prestazione da incorniciare per le cuffie rosse apuane guidate dagli istruttori perry e giorgia quintavalle. Rari Nantes Massa, finale d’anno col botto nella piscina “2 Giugno“ alla Spezia

La Rari Nantes Massa ha voluto concedere un’ultima “capatina“ in vasca ai suoi giovani nuotatori delle annate 2015, 2016 e 2017 chiamandoli a raccolta a ridosso delle festività natalizie per un meeting fissato alla piscina “2 Giugno“ alla Spezia. Per l’occasione sono stati ben undici i piccoli atleti in cuffietta rossa a scendere in acqua guidati come al solito dal mitico istruttore Perry Quintavalle. Tutti loro si sono cimentati in due diverse specialità: stile libero e dorso. Alcuni si sono messi alla prova sulla distanza dei 25 metri. Si è trattato in particolare di Mia Bugliani, Sofia Leoni, Sara Cuccolini, Noemi Sabatella, Francesco Vita, Elia Pucci ed Adam Erragdab Raho. I nuotatori più grandi ed esperti si sono cimentati, invece, sulla distanza più lunga dei 50 metri in entrambe le discipline. Di questo gruppo facevano parte Gemma Ricci, Lucia Zaccagnini, Gianni Agostini e Joele Vatinno.

Assieme a Perry Quintavalle in quest’ultima uscita del 2023 ha fatto da accompagnatrice ai bambini del settore Propaganda la “figlia d’arte“ Giorgia, anche lei istruttrice, che ha ereditato dal padre la passione per l’acqua e per il nuoto.

La Rari Nantes Massa che svolge la propria attività sportiva nell’impianto natatorio cittadino ha in serbo un programma ricco di corsi ed attività anche per l’anno 2024.

Gianluca Bondielli