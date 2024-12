Nuoto. Sei ori per i Master del Nuoto Sub Faenza al 20° Trofeo Città di Riccione

Continua l’ottima stagione dei Master del Nuoto Sub Faenza, impegnati nello scorso fine settimana a Riccione nel 20° Trofeo Città di Riccione. I quattordici atleti in gara hanno vinto sei medaglie d’oro, sette d’argento e quattro di bronzo. Mattatori sono stati Alessandro Amadei (categoria M40) vincitore nei 200 metri stile libero e nei 50 dorso e Stefano Schiumarini (M65) primo nei 50 farfalla e nei 100 rana. Davide Dragoni (M25) non ha avuto rivali nei 400 stile libero ed è arrivato terzo nei 100 stile libero, mentre Emanuele Galafroni (M25) ha conquistato l’argento nei 400 misti e nei 200 dorso. Buoni risultati anche da Luca Stroppa (M20), secondo nei 50 rana e terzo nei 100 farfalla, da Dylan Tozzi (M30), argento nei 200 misti e da Nicolò Rinaldi (M30), bronzo nei 200 dorso. In campo femminile si confermano Annamaria Chillemi (M45), oro nei 200 dorso e argento nei 50 farfalla e nei 100 rana e Veronica Molnar (M50) argento nei 50 stile libero e bronzo nei 50 dorso. Sabato e domenica sette Master faentini parteciperanno al 2° Campionato Italiano invernale Indoor che si svolgerà al Palazzo del Nuoto di Torino. Domenica scorsa ha invece preso il via la stagione di competizioni ufficiali delle sincronette del Nuoto Sub Faenza. A Bologna era in programma la gara delle Stelline FIN di nuoto artistico, che ha visto la partecipazione delle Esordienti C, alla loro prima esperienza, e delle Esordienti B. Hanno ottenuto la prima "Stella" Iolanda Acqua, Frediana Barcaru, Alyssa Bucci, Vittoria Vespignani, Neve Fabbri e Olivia Cavina. Neve Fabbri, Amanda Baracani, Emma Iovine, Sofia Cartilari e Ludovica Bambi hanno invece portato a casa la seconda "Stella". Nel prossimo appuntamento della Prima tappa Uisp, previsto per domenica 26 gennaio, saranno impegnate le Esordienti A, oltre alle Esordienti B e C, tutte alle prese con gli esercizi obbligatori.