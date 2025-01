Nuoto sincronizzato. Accadueo compie 20 anni. "Ogni passo grazie al sacrificio»

Festa grande in casa dell’Accadueo Nuoto Sincronizzato Forlì, giunto ai vent’anni di attività. Per ricordare degnamente questo straordinario traguardo è stato organizzato un collegiale insieme a Gemma Galli, atleta della nazionale italiana di nuoto sincronizzato, più una cena sociale speciale, durante la quale atleti, allenatori e famiglie si sono riuniti per celebrare insieme due decenni di passione, dedizione e successi.

Fondato nel 2005, l’Accadueo ha sempre avuto l’obiettivo di promuovere questo sport, che unisce tecnica, grazia e lavoro di squadra. "È stato un viaggio straordinario – ricorda il presidente del sodalizio romagnolo, Mattia Rossi – dalla prima esibizione fino ai trionfi più recenti. Ogni passo è stato frutto di sacrifici, superando sfide impegnative, ma grazie all’impegno degli allenatori, al supporto delle famiglie e alla passione degli atleti, il club ha potuto raggiungere risultati di grande rilievo. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. Vent’anni sono un traguardo incredibile che ci riempie di orgoglio: vedere crescere in un ambiente sano i nostri atleti ci ripaga dell’energie che ogni giorno spendiamo per lo sport".

u. b.