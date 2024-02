NUOTO SINCRONIZZATO, ottimi risultati nella kermesse organizzata a rapallo. Lerici Sport brilla al ’Trofeo We Love Sincro’: Ginevra Iaria fa il tris di medaglie d’oro

Ottimi risultati delle atlete del nuoto sincronizzato del Lerici Sport al ’Trofeo We Love Sincro’ disputato a Rapallo cui hanno preso parte tante squadre, per un lotto di concorrenti molto preparato e agguerrito. Il team lericini si è portato a casa un gran numero di medaglie: secondo posto per il doppio della categoria Avviamento Sincro composto da Adele Gaggelli Adele e Gaia D’ Esposito. Primo posto invece per la squadra della categoria Giovanissime, formata da Giorgia Andreatta, Azzurra Bellotto, Nina Bonanni, Gaia Bonanni, Gaia, Mayla Cicconi, Agnese Di Gregorio, Emma Gaggelli e Maddalena Ricciardi. Terzo posto del Singolo Esordienti B, che ha registrato il debutto di Aurora Maria Folegnani. Primo posto per il Trio Esordienti B, con Sofia Coluccini, Ada Piceni Belli e Alice Renna. Per la terza volta di fila in questa stagione Ginevra Iaria si mette la medaglia d’oro al collo nel Singolo categoria Esordienti A. Secondo posto per la Squadra della stessa categoria composta da Mia Bonanini Mia, Alyssa Cicconi, Anna D’ Esposito Anna, Lara Giaccio, Ginevra Iaria e Annamaria Vignoli. Nel Singolo Ragazze, ballato da Vittoria Ceretti, argento per la squadra con le atlete: Vittoria Ceretti, Asia D’Alessio, Giulia D’Ambrosio, Ylenia Ashlley Escobar, Martha Macera, Ginevra Malaspina e Giada Pighini. Infine la giornata s’è conclusa con un argento per il Singolo Juniores interpretato da Sophia Ricci.