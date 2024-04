Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro. Esordienti show al Parco della pace. Bronzo alla "Rossini Swim Cup»

Sport Village Banca di Pesaro ha organizzato nella piscina del Parco della pace la 2ª edizione della Rossini Swim Cup Youth Edition. La competizione nazionale, dedicata alla categoria Esordienti, ha visto oltre 340 giovani nuotatori provenienti dalle regioni Marche, Emilia Romagna ed Umbria sfidarsi nella vasca da 25 metri. Ha vinto la Vela Ancona, seguita dalla Nandi Ars di Loreto, terza Sport Village. "Ringraziamo tutte le squadre che con la loro partecipazione hanno reso possibile questa manifestazione – commenta il presidente Andrea Sebastianelli –, augurandoci di ritrovarle il prossimo anno in una edizione ancora più avvincente e strutturata". Tra gli esordienti del secondo anno, oro per Giacomo Bersigotti (200 dorso), Aurora Eusebi (100 e 200 dorso), Nina Franca (100, 200 sl e 200 misti), Anna Pieri (100, 200 farfalla), Matteo Rescigno (200 sl) e, nella 4x50 sl Femminile Franca, Pieri, Eusebi, S. Russano. Argento per Diletta Dini (100 misti), Lenardo Eusebi (100 rana), Ilaria Martini (200 misti), Anna Pieri (200 misti), Giovanni Pierantoni (100 sl), Matteo Rescigno (100 misti), Anna Rescigno (50 farfalla), e nella 4x50 mista Femminile Esordienti A: Eusebi, Ridolfi, Franca, Pieri. Bronzo per Giacomo Bersigotti (100 dorso e 200 misti), Riccardo Branchesi (200 rana), Gabriel Berestean (100 misti e 200 sl), Leonardo Eusebi (50 farfalla e nella 4x50 sl maschike con Berestean, Rescigno, Alessandri). Infine la 4x50 sl maschile Esordienti A: Branchesi, Bellodi, Bersigotti, Paolucci.

b.t.