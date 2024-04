Nuoto. Strepitosa Domina: due titoli italiani

Due titoli italiani, una prestazione-record ed una serie di piazzamenti sul podio. E’ il bottino che Lucrezia Domina ha sin qui ottenuto nel corso dei "Criteria" giovanili. Si tratta della massima competizione di nuoto giovanile che sta svolgendosi a Riccione, e che vede sfidarsi in vasca gli atleti e le atlete più promettenti d’Italia. E la nuotatrice pratese, in forza all’Hidron Sport Firenze dopo le esperienze alla Futura e all’Azzurra, ha letteralmente fatto incetta di medaglie nella categoria "juniores", partendo dagli ori conquistati nei nei 100 e nei 400 stile (con riscontri cronometrici rispettivamente di 55’’44 e 4’06’’34) e nella staffetta 4X200 stile "cadetti", dove ha fatto registrare la miglior prestazione complessiva nuotando la prima frazione in 1’56’’75. E ha polverizzato il precedente record di categoria appartenente a Giorgia Romei, che resisteva dal 2016. Quando non è riuscita a vincere, l’atleta pratese è comunque arrivata seconda: ha infatti agguantato l’argento nei 200 e negli 800 stile, oltre che nei 100 farfalla. A sedici anni, Lucrezia si conferma insomma una delle promesse più fulgide del nuoto italiano, confermando quella crescita tecnica iniziata nella Futura e proseguita nell’Azzurra, prima di unirsi ormai un biennio fa alla compagine fiorentina. Prato è alla ricerca dell’erede di Gioele Origlia, capace di laurearsi campionessa italiana nei 100 stile agli Assoluti del 2017 e di guadagnarsi la convocazione del tecnico della Nazionale Cesare Butini. L’allora punta di diamante della Futura, oggi ventottenne, ha peraltro messo il nuoto in secondo piano, candidandosi con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali. Per un paragone definitivo bisognerà aspettare i risultati che Domina coglierà nel pieno della maturità agonistica. Ad oggi, però, la giovanissima ex-Azzurra ha tutte le potenzialità per ricalcare le orme dell’ex-campionessa.

Giovanni Fiorentino