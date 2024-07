Nuoto. Tre medaglie europee per Pelati

Il diciassettenne Filippo Pelati, ferrarese, ha vinto un’altra medaglia d’oro, la quinta per l’Italia, nella finale di solo tecnico di nuoto. Nell’ultima giornata degli europei juniores a Cottonera (Malta), Pelati, allenato da Beatrice Casalini per la Uisp Bologna, si afferma con 252.5700 punti, davanti al diciottenne giapponese naturalizzato britannico Ranujo Tomblin, campione europeo assoluto, e allo spagnolo Jordi Caceres Iglesias.

Si tratta del terzo oro per Pelati a Malta, dopo i due di lunedì nel solo libero e nel duo misto libero in coppia con Flaminia Vernice. L’Italia chiude con 284.7730 nella gara vinta dalla Spagna con 359.9125. La Nazionale azzurra junior di nuoto artistico rientra in Italia con 5 medaglie d’oro. "Questo traguardo nella categoria Juniores rappresenta appieno l’importanza dell’educazione allo sport fin da piccoli. Il giovanissimo talento del nuoto Filippo Pelati ha vinto tre medaglie d’oro su cinque agli Europei di Malta. Un fenomeno che rappresenta Ferrara a livello nazionale e ora anche europeo", commenta Francesco Carità, assessore allo Sport, congratulandosi per i risultati ottenuti.