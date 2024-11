Nuoto - Un risultato importante e promettente per il futuro dei giovani biancorossi. La Rari è d’argento nel ’Nico Sapio’

La nuova stagione del nuoto della Rari Nantes Florentia ha preso il via con un risultato importante e assai promettente per il futuro dei giovani biancorossi: il secondo posto nella classifica finale del 50° Trofeo internazionale Nico Sapio che si è svolto a Genova con la partecipazione di oltre 1.700 atleti in rappresentanza di 100 società. La squadra fiorentina, selezionata dal tecnico Fabrizio Verniani, ha conquistato 129 punti complessivi, dietro a quella dello Sport Arcore con 162. Il successo è ancor più significativo considerando che erano assenti i big della Rari: Zazzeri per problemi a un piede; Megli, Restivo e Biagioli in preparazione per i campionati italiani assoluti in vasca corta di Riccione in programma da oggi a sabato 16.

Nei due giorni di gare genovesi la società gigliata, seguita dai tecnici Marco Amatulli, Luca Pagliazzi, Lorenzo Palagi e Roberto Merlini ha collezionato 8 medaglie (2 ori, 4 argenti, 2 bronzi) e numerosi altri piazzamenti. A partire dalla sedicenne Bianca Nannucci, oro nei 400 sl e argento nei 200 sl, e Irene Mati (18), veterana del gruppo, regina dei 100 misti e doppio argento nei 50 e 100 rana. Saliti sul podio anche Gaialuce Becattini (15), argento nei 100 farfalla, e Matteo Vasarri (20 anni fra due giorni) col doppio bronzo nei 400 misti e i 200 dorso. Insieme a loro ottime le prove a punti di Gabriele Gambini (18), Andrea Zoppi (19) e Fabio Faggian (17) che hanno compensato, sia pure solo in parte, le assenze importanti delle juniores Giulia Pascareanu ed Emma Vittoria Giannelli: due delle artefici del successo tricolore femminile – e il primo posto nella classifica per società – centrato nello scorso mese di agosto a Roma ai campionati italiani estivi categoria cadetti superando nel ranking il Team Veneto e il Circolo Canottieri Aniene, altra società storica di grande prestigio.

f. m.