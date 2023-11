Nuova avventura. Gioventù al top per i Warriors: si parte dalla A1

Carpanelli Warriors ai nastri di partenza del massimo campionato di football americano anche nella prossima stagione che inizierà nella primavera del 2024.

L’annuncio ufficiale, tanto atteso dagli appassionati di football di casa nostra, porta la firma della presidente, Elisabetta Calzolari. Che i Guerrieri sarebbero stati ai nastri di partenza del campionato di Prima Divisione non era scontato. Anche perché nella stagione conclusa in estate, era partita l’idea di una squadra più forte, capace di mettere insieme, dalla stessa parte del campo, non solo i migliori Warriors, ma anche il talento dei Vipers Modena.

Sulla carta un’intuizione vincente – mettere insieme i migliori di ciascun gruppo per ottenere una squadra – in pratica un’idea difficile da portare a conclusione perché non è facile unire realtà che abbiano alle spalle storie e cammini diversi.

Senza guardarsi indietro, basta rimarcare come il matrimonio tra Warriors e Vipers sia durato meno di un anno: ora, almeno a Bologna, almeno nel massimo campionato, ci sono solo i Guerrieri.

"I Carpanelli Warriors, per la stagione 2024 – scrive la presidente in una lettera indirizzata al mondo Guerriero –, si iscriveranno alla serie A1, la cosiddetta Ifl1. Da questo momento, ogni attività funzionale all’organizzazione della senior 2024, verrà affrontata sapendo perfettamente qual è l’obiettivo: continuare a rappresentare una delle principali società italiane nel panorama nazionale".

Carpanelli Warriors nel prossimo campionato con una squadra giovane.

"E’ chiaro che siamo partiti da una prima e fondamentale condivisione di quella che potremmo definire la mission 2024: affrontare un campionato nazionale d’élite con una formazione di giovani che decideranno di farne parte assieme a un gruppo di giocatori più esperti che condivideranno il progetto. Questo rappresenta il nostro impegno, immediatamente condiviso dalle prime conferme di un coaching staff che riteniamo altamente qualificato proprio per questo scopo. Sono già stati riattivati i contatti con gli Stati Uniti per la definizione anche di un pacchetto di atleti stranieri che formino il corpo del Team, così anche con alcuni giocatori italiani che avevano manifestato un certo interesse nel caso avessimo confermato questa scelta".

Una scelta condivisa anche da parte di chi, in questi anni, ha affiancato l’attività dei Guerrieri, consentendo loro di andare avanti.

"I principali sponsor – la chiosa di Calzolari – ci stanno manifestando la condivisione di questo programma e confidiamo pertanto di poter contare anche sul loro fondamentale contributo. Concludo rivolgendomi in particolare a quegli atleti dei Carpanelli Warriors che erano in attesa di una decisione della società. So perfettamente che siamo arrivati molto lunghi rispetto ai consueti tempi decisionali, ma tutta una serie di avvenimenti, non sempre favorevoli, ci hanno obbligati a ritardare la nostra programmazione 2024".