Nuova normativa. Associazione sportiva disabili Faenza, adeguato lo statuto alla Riforma dello Sport

L’Associazione sportiva Disabili Faenza scatta al traguardo in tempi record. A meno di un mese dalla sua elezione, il nuovo direttivo della società si è dotato di personalità giuridica e ha adeguato il proprio statuto per essere conforme alle nuove disposizioni normative dettate dalla Riforma dello Sport. Si tratta di disposizioni che impongono alle Asd e alle società sportive dilettantistiche una notevole mole di adempimenti, anche onerosi, da assolvere entro il 31 dicembre. "Questo è un grande risultato di squadra – afferma soddisfatto il presidente Robert Brocchi – ed è il frutto di un intenso lavoro, portato avanti in poche settimane". Tra le modifiche dello statuto infine c’è che le attività sportive potranno essere rivolte a persone con disabilità e non.