Obiettivo sul titolo italiano. Il Giotto vola alle finali

di Andrea Lorentini

AREZZO

Tre squadre giovanili del Tennis Giotto tra le migliori d’Italia che scenderanno in campo per lo scudetto nelle finali dei campionati nazionali. Si tratta nel caso specifico della formazione under 16 maschile, di quella under 14 femminile e dell’under 14 maschile che sono riuscite nell’impresa di trionfare alle fasi interregionali di macroarea e di rientrare nella ristretta cerchia con appena otto formazioni di tutta la penisola che, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, potranno contendersi il titolo nazionale. Un cammino impeccabile è stato infine vissuto anche dall’under 16 maschile che ha goduto dell’opportunità di giocare sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi dove ha ottenuto un doppio 2-0 su Circolo Tennis Camerata Picena e Junior Club Next Gen firmato da Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia che ha aperto le porte per le finali nazionali al Galimberti Tennis Team di Cattolica.

Le maggiori emozioni sono arrivate, però, dall’under14 femminile che ha debuttato in semifinale con un bel 2-0 sulle padrone di casa del Tennis Team Fano in virtù dei successi di Gaia Donati e Bianca Vannelli, meritando così l’accesso alla finalissima con il Circolo Tennis Firenze. Nel primo match è stato registrato il passo falso di Vannelli, una sconfitta che poi Donati ha pareggiato grazie all’aottima prova nei singoli e, infine, queste due tenniste hanno ribaltato il punteggio in coppia con l’affermazione nel doppio di spareggio.

Infine l’under14 ha visto festeggiare anche la squadra maschile che, guidata a Foligno si è imposta per 2-0 prima nella semifinale con il Tennis Country di Castenaso (Bo) e poi nella finale con il Tennis Training Foligno, con i singoli che sono stati vinti in entrambi i casi da Pietro Bramanti e Zeno Roveri. "Con immenso orgoglio - commenta il presidente Luca Benvenuti - abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, mai conseguito prima nella storia del nostro circolo: possiamo vantare ben tre squadre tra le migliori otto delle rispettive categorie che potranno contendersi lo scudetto alle finali nazionali. Questo risultato eccezionale è il frutto di un lavoro costante, di dedizione e di passione che ogni tennista ha messo quotidianamente in campo, dimostrando spirito di squadra, determinazione e cuore per tenere alto il nome del Tennis Giotto".