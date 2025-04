Original Celtic Bhoys: seconda promozione consecutiva, ora in C1

Gli Original Celtic Bhoys festeggiano la seconda promozione consecutiva. Dopo il salto dalla D alla C2 della passata stagione, la formazione guidata da David Belli festeggia il passaggio in C1, aggiudicandosi la finale playoff andata in scena a Corticella: 6-3 il punteggio contro uno Sporting Bagnacavallo che ha giocato alla pari coi reggiani nel primo tempo, per poi calare parecchio alla distanza. "Sono una buona squadra, ma sapevamo che non avevano rotazioni lunghissime. Siamo perciò partiti piano, per poi allungare alla distanza e colpire a ripetizione quando i romagnoli hanno schierato il portiere di movimento" è il commento del mister. In vantaggio in avvio di gara, gli Original hanno subito la rimonta dello Sporting che è passato a condurre 2-1, per poi crescere di tono grazie anche alle parate di Zaccone e trovare l’allungo decisivo.

Coppa. Non c’è gloria per il Futsal Shqiponja nella semifinale del Memorial Velez, la competizione che riunisce le formazioni di Serie C1 e C2. Ad accedere alla gara che assegnerà il trofeo è il Calcio a 5 Forlì, che davanti al pubblico amico si impone 6-1 sul quintetto reggiano, trascinato da Giangrandi, mentre negli ospiti non basta la singola di Kabashi. Stagione ampiamente col segno "più", tuttavia, quello dello Shqiponja, capace di rimediare ad un avvio in salita (da non dimenticare che lo scorso anno la squadra giocava in C2) fino ad issarsi al quinto posto della graduatoria. Il prossimo anno, in C1, avremo 3 reggiane: Original Celtic Bhoys, Shqiponja e Guastalla, che ha conquistato la salvezza diretta al fotofinish.