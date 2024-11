Oro per Steven Matteo . La Pgf sugli scudi a Fermo

Secondo fine settimana Fermano per la Palestra Ginnastica Ferrara, questa volta con la finale nazionale del campionato junior e senior Gold di ginnastica artistica maschile, e anche questa volta i palestrini non deludono, portando a casa un medagliere pesantissimo. Tra i senior è stellare Steven Matteo, oro al volteggio e bronzo al corpo libero, dopo aver chiuso al quarto posto la prova all around. Lo segue a ruota Andrea Passini, che si prende l’argento al volteggio,

confermando la compagine ferrarese come la più agguerrita nell’esercizio dall’esecuzione più esplosiva, e fa registrare un ottimo quarto posto alla sbarra.

La trasferta era iniziata alla grande già con gli Junior 1, con Luca Marchi che si tinge di tricolore agli anelli e vince l’argento alla sbarra e il bronzo al cavallo con maniglie. Nella tre giorni marchigiana arrivano dunque 6 medaglie, 2 per tipo: un bottino ricchissimo per la Palestra Ginnastica Ferrara, che conferma un’ottima condizione globale, come dimostrano le parole a caldo del tecnico Claudio Pasquali: "Campionato molto positivo, in quanto ha dato anche la possibilità ai ragazzi di testare nuovi elementi in previsione dell’anno prossimo. Molto bene Passini al volteggio, che ha portato due salti di altissima difficoltà; Steven si è rifatto alla grande del quarto posto all around, dove un solo decimo non gli ha consentito di salire sul podio.