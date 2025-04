Ottimi risultati per i nuotatori reggiani ai Campionati Italiani Giovanili a Riccione

Ottimi risultati per i 7 nuotatori reggiani che hanno partecipato ai "Campionati Italiani Nazionali Giovanili" (Criteria), svoltisi dal 28 marzo al 2 aprile a Riccione, in vasca corta. L’appuntamento primaverile, cui hanno preso parte oltre 2000 atleti, rappresenta il culmine della stagione per i migliori giovani talenti italiani, assieme ai "Campionati Italiani Assoluti", in programma a luglio.

Al suo debutto in questa manifestazione, Nicolò Baldi (Ragazzi 14) sfiora due volte la medaglia di bronzo, qualificandosi 4° nei 50 stile libero, con il tempo di 24’’62, e 4° anche nei 100 farfalla (58’’74), mentre si posiziona al 22° posto nei 100 stile libero (55’’83).

Strepitoso anche Riccardo Stocchetti (Juniores 2), che si piazza nella top 10 nazionale in 5 diverse gare, qualificandosi al 6° posto nei 100 stile libero, con il tempo di 49’’56, all’8° nei 50 dorso (25’’28), al 9° nei 50 farfalla (24’’46), al 10° nei 100 dorso (54’’68) e anche nei 50 stile libero (22’’94), stabilendo tre nuovi record societari nei 50 farfalla, 50 dorso e 100 dorso. Stocchetti stacca il pass per gli "Assoluti" nei 50 e 100 dorso e nei 50 e 100 stile libero.

Grande risultato anche per l’atleta Marina Calcamuggi (Juniores 2), che si classifica 8ª nei 50 dorso, con 29’’19. Bravi anche gli altri reggiani: Simone Ficarelli (Cadetti) 14° nei 200 rana (2’14’’49), 22° nei 100 rana (1’02’’36) e 27° nei 50 rana (29’’26); Alessandro Neri (Juniores 2) 16° nei 50 rana (29’’04) e 23° nei 100 rana (1’03’’51); Gianpaolo Benelli (Ragazzi 2), alla sua prima esperienza agli Italiani, si piazza al 17° posto nei 50 stile libero (23’’92); infine Federico Zini (Ragazzi 1) 34° nei 200 rana (2’28’’52).

Grande soddisfazione per il direttore sportivo di Reggiana Nuoto, Filippo Barbacini. "Con questi Campionati si chiude la stagione in vasca corta - sottolinea -, che ci lascia molto soddisfatti per la crescita dei ragazzi. Peccato sia mancata per un soffio la ciliegina sulla torta di raccogliere una medaglia. Ora si parte con la stagione in vasca da 50 m con i Campionati Italiani Assoluti".

g.s.