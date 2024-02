Padel. Il Russi Sporting Club è 2° in Coppa regionale

Si è concluso alla grande il mese di gennaio del Russi Sporting Club. La squadra guidata come capitano per l’intera manifestazione dall’istruttore Antonio Zangaro si è infatti piazzata al secondo posto nella Coppa Emilia Romagna Msp di padel, competizione amatoriale per formazioni miste che ha visto darsi battaglia a colpi di pala 22 compagini, prima impegnate in una fase a gironi all’italiana (terminata a metà dicembre) e poi in un tabellone ad eliminazione diretta. Dopo aver primeggiato nel girone E con formula round robin andata e ritorno, con un bilancio di 7 successi e una sola sconfitta (Rimini Padel, I Padel Ravenna, Smash Padel Big e Marina Rossa gli altri team), il Russi Padel negli ottavi ha eliminato per 3-0 i parmensi del Bullet Padel, nei quarti si è imposto in trasferta a Modena per 2-1 sui campi del Red Padel e in semifinale ha sconfitto 2-1 il Pro Parma (formazione campione uscente), cedendo di misura solo nel match clou. La formazione del Russi Sporting Club era composta da Giorgia Carnoli, Giulia Valdifiori, Erika Di Cesare, Laura Gardini, Riccardo Banzola, Jacopo Rusticali e Andrea Liverani, con coach e capitano appunto Antonio Zangaro. In contemporanea il circolo è impegnato anche sul fronte tennistico, nelle competizioni regionali indoor partite con la fase a gironi.

Ha esordito in maniera positiva, vincendo 3-0 sui campi del Ct Cerri Cattolica, la formazione che disputa il Trofeo Nonantola maschile (giocatori fino alla classifica di 3.4): a segno in singolare Pietro Martines e Massimo Baldini e in doppio la coppia composta da Andrea Melandri ed Antonio Luciani. Poi nella seconda giornata è arrivata la sconfitta interna con il Tc Faenza. Battute d’arresto per la squadra in gara nel Trofeo Ivo Mingori Over 55 (Marco Pannella e i fratelli Andrea e Pietro Melandri) piegata di misura in casa dal Tc Viserba e poi sabato a mani vuote a Faenza e per quella impegnata nel Trofeo Giovannino Palmieri (fino a 2.6), con Riccardo Cicinelli e Giacomo Gordini costretti ad alzare bandiera bianca sui campi riminesi del Tc Viserba e poi domenica in casa contro il Ten Sport Pinarella.