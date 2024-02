Padel mania, primo torneo di Carnevale

Torneo di Padel in arrivo grazie all’attività dell’Asd Padelmaniac, nuova importante realtà della provincia di Pistoia, con la prima "Coppa Carnevale" che si disputerà oggi al Campus Padel Club di Pistoia all’interno della bellissima struttura del "Nursery Campus" in via Bonellina. Due i tabelloni previsti, entrambi al maschile, con la possibilità di gareggiare direttamente vestiti da Carnevale, tanto che al termine verrà consegnato un premio speciale alla maschera più originale. Il ritrovo per il primo tabellone di iscritti è alle 13.30 con inizio competizione alle 14, mentre alle 16 si partirà con il secondo. Il regolamento prevede due ore di gioco consecutive con avversari e campi sorteggiati in avvio e ogni manche ha la durata di 20 minuti ciascuna. La coppia vincitrice avanza di un campo fino al principale, i perdenti retrocedono fino al n°3. La vittoria se l’aggiudica chi, al termine delle due ore di gioco, sta vincendo sul campo principale della struttura. Per i primi tre classificati importanti premi sia in termini di gadget che di scontistiche.