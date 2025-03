Basket in carrozzina - Successo storico contro una corazzata. Volpi Rosse Menarini. Che vittoria a Cantù

In termini sportivi si tratta di una vera e propria impresa. La formazione di basket in carrozzina Menarini Volpi Rosse Firenze ha infatti vinto sul campo della Briantea 84 Cantù. Un successo storico, mai accaduto prima e che si è materializzato sul campo della prima della classe. Non solo, una società e una formazione che sa sempre domina il campionato e le competizioni a livello europeo. Il risultato finale (71-68 per i fiorentini) rende bene l’idea di una difesa estremamente efficace e di un attacco ben studiato da coach Antonino Famano, che ha pensato bene di lasciare che la difesa avversaria si occupasse al meglio del bomber Luciano da Silva - autore comunque alla fine di 11 punti - liberando Ferreira Anderson nella sua serata di grazia, caratterizzata da ben 34 punti. Una vera e propria furia offensiva nella forte difesa canturina.

"Questa partita difficilmente la dimenticherò - dice Antonino Savio Famano, coach di Menarini Volpi Rosse -. Abbiamo affrontato senza alcun timore in casa loro la capolista e campione d’Italia in carica, davanti ad una cornice di ben 1.200 persone e siamo riusciti a portare a casa dopo un over time una vittoria conquistata con spirito di squadra e concentrazione. Il collettivo non ha mai ceduto e non ha mai subito emotivamente il forte avversario. Vittoria inaspettata e per me ancora più dolce. Vent’anni d’impegno nel basket in carrozzina con la Menarini Volpi Rosse, tanti sacrifici, tante sconfitte ma anche alcuni traguardi importanti in Italia ed in Europa. Questa è la vittoria più bella contro uno dei mostri invincibili del nostro campionato. Da quando mi sono avvicinato per la prima volta alla pallacanestro in carrozzina fra le società che dominavano in Italia ed in campo internazionale c’era già Cantù. Questa vittoria è la giusta ricompensa per i miei ragazzi che per tutto l’anno hanno messo a disposizione della squadra intelligenza tattica e, soprattutto, tanto cuore. Dimostrando di essere, prima ancora di atleti, uomini e persone vere. È difficile trovare queste qualità - conclude Coach Famano - ma questo gruppo ha dimostrato di averne da vendere".

Leonardo Bartoletti