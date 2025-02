Padel, protagonisti gli ex giocatori della A. Mammut, Ceccarelli-Giannichedda e Locatelli-Pesce al top

Un grande successo di partecipazione e livello agonistico la terza tappa del ’1Mobile Grand Padel Show Vip’ che si è svolta domenica al Mammut Club di Modena. A darsi battaglia, sotto la regia dell’ex campione del mondo Bruno Conti, sono stati 24 ex calciatori di serie A che con le racchette da padel hanno regalato una giornata di vero e proprio spettacolo. Tanta gente, appassionati e tantissimi curiosi si sono riversati al club di via Ghironi per gustarsi le sfide. Due le categorie in cui erano divisi i giocatori, in perfetto stile calcistico, col tabellone di Champions League e quello di Europa League. Nel primo a trionfare sono stati in coppia Luca Ceccarelli (ex terzino in A con Bologna e Cesena) e Giuliano Giannichedda (ex Udinese, Lazio e Juve fra le altre, ora Ct dell’Under 19 della Lnd) che hanno avuto la meglio in finale sulla coppia formata da Stefano Fiore e Alessio Cerci, con Ceccarelli che ha anche vinto il premio di mvp. Nella categoria Europa League invece hanno trionfato Thomas Locatelli (ex Bologna) e Simone Pesce (in A con Catania e Novara) battendo alla gara decisiva il tandem ex canarino composto da Luca Toni e Cristiano Doni, con Locatelli nominato mvp. Fra i tanti ex calciatori che si sono dati battaglia sui campi vanno poi ricordati Vincent Candela, German ’El Tanque’ Denis, Borja Valero, Davide Moscardelli, Marco Parolo, Diego Perotti, Massimo Maccarone e tanti altri. "Siamo veramente orgogliosi – spiega il direttore di Mammut Modena Claudio Falabella - di aver ospitato tanti ex calciatori di fama internazionale nel nostro impianto. È la seconda edizione di questo evento anche se è cambiato leggermente l’organigramma dello staff organizzativo, Bruno Conti è il vero "cuore" di questo evento. È uno spettacolo, sono veramente bravi a giocare. Il padel? È molto aggregante come tipologia di sport, abbraccia un po’ tutti i livelli. Appassiona tantissima gente di tutte le età".

Davide Setti