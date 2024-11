Padel. Trofeo femminile al Mammut. Trionfano Albertini e Montanari

È stato un fine settimana a tutto tornei per il movimento padel organizzato dal Mammut Club di Modena. Venerdì scorso si è svolto il torneo misto di ’Halloween’ ha visto la coppia formata da Gloria Manotti e Stefano Chierici vincere la categoria Gold, mentre nello stesso raggruppamento Francesca Gelatti e Max Silvestri sono arrivati al secondo posto nella classifica finale. Nella categoria ’Silver’ invece Claudio Falabella e Arianna Bertoncelli hanno ottenuto la vittoria finale. Sabato 2 nell’impianto di via Ghiaroni si sono date battaglia ben 32 atlete nel ’Torneo Femminile Avanzato’ con 16 coppie al via. Nella categoria ’Gold’ a prevalere sono state Sara Albertini e Rebecca Montanari che hanno battuto in finale Silvia Sarti e Federica Severi, mentre il successo nella categoria ’Silver’ è andato a Veronica Gandolfi e Sofia Paltrinieri. Domenica infine si sono disputati i ’Campionati Regionali Veterani’ in cui Massimiliano Soranna e l’ex capitano canarino Mauro Mayer hanno vinto la finale contro Pier Paolo Gasparini e Thomas Bignoni. Per domenica 17 il Mammut organizza il ’Torneo Misto Open’, evento il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza per i centri antiviolenza, organizzato in collaborazione con Lions Club Bologna San Petronio.