Padre e figlio, la coppia perfetta. La favola dei Deleraico, insieme sul podio

Una passione comune grande come il talento di entrambi. Vitali Deleraico, 33 anni, nazionale moldavo in forza al TT Vigevano Sport e suo figlio Gabriel, classe 2011, sono saliti insieme sul gradino più alto del podio al Torneo Open regionale che si è svolto a Mazzano (Brescia). La coppia ha ottenuto il primo posto nel doppio assoluto, offrendo una prova di solidità che li ha portati sino al gradino più alto del podio. Del resto all’appuntamento i due pongisti erano arrivati come testa di serie numero uno. Con grandi aspettative.

Il loro è stato un percorso netto sino alla finale vinta per 3-1 contro la coppia Aparo-Bruni del Tennistavolo Marco Polo Brescia. Un successo che conferma non solo il valore di Vitali Deleraico, che ha lasciato giovanissimo la sua terra per provare da diventare un pongista di livello mondiale, ma soprattutto il grande talento di Gabriel che sta ottenendo una raffica di risultati positivi. "Poterlo allenare per me è speciale – dice il papà-coach – ed è anche un modo per cercare di trasmettergli, oltre alle conoscenze tecnico-tattiche necessarie per fare il meglio possibile nella nostra disciplina, anche i veri valori dello sport". Un aspetto al quale Deleraico tiene in modo particolare perché proprio grazie al tennistavolo è riuscito a costruirsi una nuova vita con la moglie Jana e con Gabriel, nato in Italia, dove il pongista approdò giovanissimo e senza conoscere una parola della nostra lingua.

Giorni duri che Vitali non ha mai dimenticato e che, per qualche tempo, gli avevano fatto accarezzare l’idea di lasciare lo sport che amava tanto. Poi la sua vita ha incrociato il cammino del Tennistavolo Vigevano Sport e l’orizzonte è cambiato. Con Gabriel forma una coppia inedita ma formidabile per la categoria. A Mazzano dopo aver festeggiato la vittoria nel doppio padre e figlio sono tornati in campo per la gara di singoli. Vitali ha chiuso al primo posto il girone di qualificazione, Gabriel al secondo con una sola sconfitta ma è uscito al primo turno del girone ad eliminazione diretta, dopo essere stato in vantaggio di due set ed aver subìto la rimonta del suo avversario Lorenzo Bosetti. Papà Vitali invece ha rifilato 3-0 a tutti sino alla semifinale nella quale ha dovuto arrendersi ad Andrea Lombardi.

E per chiudere il periodo dei tornei che precedono la ripresa dei campionato, Gabriel Deleraico è tornato da Terni con un buon terzo posto. Anche in questa competizione il cammino è stato spedito e anche in semifinale l’avversario, già battuto in passato, sembrava alla portata. Invece Gabriel ha dovuto arrendersi. Nel torneo Under 15 invece ha perso la finale nel tabellone di consolazione.