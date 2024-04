Pallacanestro DR1. L’Icare nella tana del Jolly. Voltone sfida BasketReggio

Un derby reggiano nel’11ª di ritorno. Alle 21,30, alla palestra cittadina di via Primo Maggio, il Basket Jolly (26) vuole sfruttare al meglio il turno casalingo nella sfida contro l’Icare Cavriago (14): gli uomini di Gibertoni, sbancando con autorità il campo del Basketreggio nella sfida tutta cittadina andata in scena domenica scorsa a Villa Sesso, vanno in cerca della seconda vittoria di fila per migliorare l’attuale nono posto; gli ospiti, invece, hanno perso una gara decisamente equilibrata col Voltone, quinto in classifica, e si ritrovano nuovamente penultimi in solitaria: Branchini e compagni sono tuttavia in un buon momento e proveranno a sfruttare il derby per rilanciare le proprie quotazioni. Sempre nella serata odierna, ma alle 21,15, il Voltone (32) riceve alle 19,30 un Basketreggio (16) che non vince da 6 turni: dopo la severa lezione subita in casa per mano del Basket Jolly, il quintetto di Zagni prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo in terra bolognese, contro un avversario che ha vinto le ultime 3 gare disputate e ha in Brunetti (13,7 punti di media), Bergonzoni (12,8) ed Espa (11,2) un terzetto di sicuro valore.