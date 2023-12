Pallacanestro, due giorni di gare al Palagalli. In campo per Mariotti. Via al torneo under 15 Il terzo torneo di basket Under 15 femminile intitolato a "Alfredo Mariotti" si svolgerà al Palagalli di San Giovanni. Quattro squadre partecipanti, ideato e organizzato da Vincenzo Lorenzini. Mariotti fondatore e presidente del Galli per molti decenni, con 20 scudetti vinti a livello giovanile.