Pallamano A Gold. I Vikings ospitano Trieste. È un match che vale una fetta di salvezza

Siamo solo alla decima giornata di Serie A Gold, ma il match in programma alle 18 tra Vikings Rubiera (1) e Pallamano Trieste (4) vale parecchio, sia in termini di classifica che di morale.

I padroni di casa, che hanno chiamato a raccolta il pubblico in modo che il PalaBursi sia un catino "rovente", hanno iniziato la stagione male, sebbene il calendario non sia stato agevole, ma dopo i tanti scontri con le big la trasferta di sabato a Cingoli ha messo in mostra una altalena di prestazioni nell’arco dei 60’ davvero preoccupante, con un primo tempo sottotono, una reazione di nervi nella ripresa fino alla resa finale.

Per puntare alla salvezza diretta serve ottenere i 2 punti dalla sfida odierna contro un avversario che non se la passa benissimo, in una gara che evoca dolci ricordi per quanto riguarda il passato (le due squadre sono state a lungo ai vertici della pallamano nazionale), ma che oggi serve soprattutto per il presente. Contro Trieste in Serie A Rubiera ha vinto solo 3 volte in 34 precedenti nel massimo campionato, ottenendo tuttavia al suo cospetto i trofei più importanti della sua storia, le Coppe Italia 1994 e 2005.

In A Bronze derby reggiano da non perdere a Castelnovo Sotto, dove i Marconi Jumpers (0), ancora fermi al palo, ricevono alle 19 una Modula Casalgrande (4) che vuole avvicinare la vetta, occupata dal Bologna United a +2.