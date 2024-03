Pallamano A Silver: domani la sfida alla Cavina contro il Cologne. Il Romagna cerca il riscatto. Sami: "Giochiamo senza paura»

"Dobbiamo vendicare la sconfitta nel match di andata col Cologne che ora ha due punti meno di noi". Il presidente della Pallamano Romagna, Vito Sami, suona la carica alla vigilia dell’incontro di serie A Silver contro il Cologne che si disputa domani alle 19 alla palestra Cavina.

"Giocheremo col coltello fra i denti. Con i lombardi abbiamo subito la prima sconfitta della stagione, ma ora vogliamo vincere per ottenere una buona posizione nei playoff. L’ideale sarebbe classificarsi fra le prime quattro per avere l’eventuale "bella" in casa". Loro mi hanno sorpreso perché hanno perso in casa col Campus Italia".

Dopo il successo con il Teramo la defaillance costituita da tre sconfitte consecutive è stata cancellata.

"A parte una partita, le altre due sono state tirate e poi abbiamo schierato una formazione rimaneggiata a causa degli infortuni. A proposito Mirco Rinaldo ha un problema a una spalla e ha finito la stagione".

Ci sono anche buone notizie: "Javier Lamarca si è ripreso e continua a segnare con regolarità, Cristian Amaroli è in fase di recupero, Bianconi rientrerà fra poco tempo".

Il numero uno arancioblù torna sulla battuta d’arresto nella tana della capolista: "A Camerano siamo stati in partita fino a 10 minuti dalla fine poi sono usciti loro e hanno vinto. Dimostra la loro forza: hanno fatto il vuoto in vetta alla graduatoria. Abbiamo dato buoni segnali di ripresa".

Restano cinque partite da giocare e Sami è fiducioso:"A parte il Cus Palermo che è un avversario abbordabile avremo tre trasferte insidiose col Campus Italia, col Lanzara e con l’Enna ma ho fiducia che giocheremo ad alti livelli".

Nella classifica dei marcatori Gaston Leiblich ha segnato 94 reti, seguito da Luca Mombelli (82) e da Jan Gorela (75).

Le altre gare: Verdeazzurro Sassari-San Giorgio Molteno, Genea Lanzara-Campus Italia, Cus Palermo-Camerano, Publiesse Chiaravalle-Tecnocem San Lazzaro, Orlando Haenna-Lions Teramo.

La classifica: Camerano 31; San Lazzaro 25; Molteno, Chiaravalle 22; Pallamano Romagna 20; Cologne, Lanzara, Enna 18; Sassari 12; Campus Italia 8; Cus Palermo 6; Lions Teramo 4.

Mirko Melandri