Pallamano A Silver: nello scontro diretto vince Molteno. Il Romagna inciampa alla Cavina. Lega e Stabellini non bastano

PALLAMANO ROMAGNA22SAN GIORGIO MOLTENO26

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Lega 1, Garau 4, Ceroni, Ariotti, Guerrero 2, G. Mengoli, Tondini 1, Rotaru, Dall’Aglio 2, Zavagli 1, Ramondini 4, Stabellini 5, Laghi, Folli 2. All. Ortega.

MOLTENO: Kralik, Alfarano, Buccafusca, Garroni 6, G. Redaelli, Colombo, Cioni, Marzocchini, Bonanomi 1, Cuzzupé 1, S. Riva 1, R. Crippa 4, De Angelis 2, Campestrini 1, T. Crippa 2, De San Roque 8. All. Gagliardi.

Arbitri: Tramontini e Sicher.

Note: primo tempo 12-15.

Torna a perdere la Pallamano Romagna alla Cavina contro Molteno 22-26 in uno scontro diretto che porta i lecchesi con un vantaggio di quattro punti sulla squadra allenata da coach Mariano Ortega. Gli arancioblù inseguono il Carpi a -2 e vengono raggiunti nella graduatoria del campionato di serie A Silver dal Lanzara per poi guardarsi dal ritorno del Cologne, del Sassari e dell’Haenna. Il premio "Clai Man of the Match" come miglior giocatore è appannaggio di Alessandro De Angelis per i lombardi e di Gianluca Lega per il Romagna. Ora bisogna mettere nel mirino il derby col Bologna United, secondo che si gioca sabato alle 19,30 PalaPeppinoImpastato di Valsamoggia. All’andata i padroni di casa si imposero col punteggio di 28-27.

Le altre gare: Mascalucia-United 26-32, Campus Italia–Trieste 18-29, Carpi–Haenna 30-22, Belluno–Verdeazzurro Sassari 21-22, Lanzara–Cologne 27-27.

La classifica: Trieste 26; Bologna United 19; Belluno 18; Molteno 17; Carpi 15; Pallamano Romagna, Lanzara 13; Verdeazzurro Sassari, Cologne 11; Campus Italia 10; Haenna 9; Mascalucia 6.

Mirko Melandri