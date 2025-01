Pallamano A1 femminile. Casalgrande a Sassari per l’ottavo hurrà stagionale

La Casalgrande Padana (12) vuole inaugurare il 2025 con un successo. Nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile, la squadra ceramica fa visita alle 18,30 al Lions Sassari (1), fanalino di coda del torneo: con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e altrettante di ritardo da quella playoff, Furlanetto e compagne sono in una posizione tranquilla, ma vorranno di certo sfruttare il pronostico favorevole per mettere in cascina il settimo successo stagionale, mantenere il record positivo (ora è 6-5) e, perché no, provare a togliersi qualche soddisfazione che permetta loro di avvicinare il più possibile le big del torneo. Sassari, però, non è la squadra travolta 39-11 ad inizio settembre al PalaKeope, per cui sarà necessaria grande attenzione e non incorrere in sgradite sorprese. Fermi, invece, i campionati maschili, con Vikings Rubiera (A Gold) e Modula Casalgrande (A Bronze) che ripartiranno solo a febbraio dopo lo stop per la disputa dei campionati del mondo.

Foto: Francesca Franco