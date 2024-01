Pallamano a2. Le ragazze del Marconi strapazzate da Sassari

MARCONI JUMPERS

13

RAIMOND SASSARI

32

CASTELNOVO SOTTO: Borgognoni, Targa, Sabattini 1, Artoni 2, Pistritto, Biolchini 3, Chiesi, Berthold, Bassoli 4, Bedotti G., Bedotti S. 3. All. Bravi.

SASSARI: Giona, Ndiaye A., Ndiaye F. 2, Madau 12, Caceres 5, Morreale, Mastino, Marras 4, Unida, Piras 9. All. Romero.

Arbitri: Ricciardi e Stella.

Note: primo tempo 5-14. Sette metri Marconi 0/2, Raimond 2/3. Minuti di esclusione Marconi 2, Raimond 5.

Pesante sconfitta interna per il Marconi Jumpers (2) nella prima uscita del 2024 del campionato di Serie A2 femminile. A Castelnovo Sotto passa 32-13, risultato che non ammette repliche, la Raimond Ego Sassari (6), padrona del gioco già a metà gara con 9 lunghezze di vantaggio, per poi allungare decisamente nella ripresa. Sabato prossimo trasferta milanese contro il Ferrarin, con cui le castelnovesi dividono l’ultimo posto della graduatoria.