Pallamano. Ariosto sorride con l’under 14

In attesa della ripartenza del campionato di serie A1 femminile, prevista per sabato prossimo con la complicata trasferta a Sassari, spazio nello scorso fine settimana alle minori dell’Ariosto. Prima sconfitta della formazione iscritta al campionato di serie B di misura a Imola contro la Pallamano Romagna con il risultato finale di di 32-30 in favore delle romagnole. Partita combattuta con il punteggio sempre in equilibrio, con le avversarie capaci di dare la spallata decisiva nella parte finale della gara, nonostante le ottime prove di Aurora Janni, con addirittura 14 reti messe a segno, Irene Guarelli e Viviana Ottani. Ottime notizie invece, per le più giovani della formazione Under 14, capaci di espugnare il campo della pallamano Rubiera con una prestazione convincente, come dimostra l’eloquente punteggio finale di 40-7 in favore delle ferraresi.