Pallamano: Conversano primo avversario di Rubiera dopo l’era Fusina. Nuovo corso in salita I Vikings Rubiera affrontano Conversano con un nuovo corso dopo l'esonero di Fusina. In Serie A Bronze maschile, Modula Casalgrande sfida Modena e Marconi Jumpers affronta Prato. A1 femminile in pausa, riprenderà il 9 marzo con Casalgrande Padana contro Jomi Salerno.