Pallamano. Domani la Macagi Cingoli ospiterà Fasano

Arriva il Fasano campione d’Italia nello scorso biennio, ospite domani della Macagi Cingoli al PalaQuaresima (fischio d’inizio alle 18) per una sfida che si propone importante per entrambe. "Sono bisognose di punti. Noi – spiega l’allenatore Sergio Palazzi – dobbiamo guadagnarli per rimpolpare la classifica, con una prestazione convincente: abbiamo la duplice esigenza di risollevarci e d’impegnarci per ovviare a quel deficit di continuità che ancora ci manca". Per affrontare al meglio il Fasano, la Macagi deve far leva sulla totalità delle risorse dell’organico. "Non siamo al meglio – evidenzia Palazzi – visto che Makhlouf sta recuperando, ma sarà utilizzabile dosando opportunamente l’impiego. Rossetti dopo il rientro ha un fastidio alla spalla riportato nella preparazione infrasettimanale: pur non al meglio, dovrebbe giocare". Il Fasano, allora. "Verrà – rileva Palazzi – affamato di punti. Non è il Fasano detentore dei due scudetti consecutivi, ma si presenterà al completo perché intende aggiudicarsi uno dei due posti ancora da assegnare per la qualificazione alla Coppa Italia, ai quali mirano in tre: coi pugliesi, Brixen e Pressano. Quindi, oltre allo stimolo che ogni compagine ha per vincere, il Fasano è sollecitato ad affermarsi per poter disputare la competizione tricolore. Insomma, ci sono i presupposti per una gara in cui la posta in palio ha un valore sicuramente cospicuo".

Gianfilippo Centanni