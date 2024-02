Pallamano Grosseto allunga nel secondo tempo. La squadra di Vezzoni fa sudare la capolista. Ma poi deve cedere

CARRARESE

28

GROSSETO

36

PALLAMANO CARRARESE: Antognetti 1, Pelli F. 4, Giovanni Lorenzini (nella foto), Pallano 4, Pelli G. 3, Mazzanti 3, Perotto 3, Galano 2, Meoni 4, De Giorgi, Bugliani, Vanello, Benedetti 1, Gini 1, Benmansour 2. All. Vezzoni.

GROSSETO: Saccone, Del Giudice 12, Del Mastio 2, Iannotti 2, Grechi 8, Sbardellati 4, Montesano 4, Raia, Rocchi 4, Marcuglia, Cavalli, Rizzo. All. Grechi.

Arbitri: Della Maggiora e Nocentini.

Note: primo tempo 12-11. Tiri di rigore Carrara 4/6, Grosseto 5/6.

CARRARA – Pronostico rispettato al palazzetto di Avenza dove, nella gara valida per la terza di ritorno del campionato regionale di serie B, la Pallamano Carrarese non fa il miracolo e si arrende alla capolista Grosseto con un –8 finale. Gli apuani non partono battuti e, nonostante abbiano davanti la prima della classe, giocano alla pari, ribattono colpo su colpo. All’intervallo chiudono addirittura in vantaggio di una rete. Il rientro in campo è più amaro: i maremmani serrano le file e iniziano a macinare gioco, i locali provano ad arginare le offensive, ma l’urto è forte e, sospinto da un Del Giudice in serata di grazia, con un parziale di 25-16 il Grosseto allunga, porta a casa i due punti in palio e resta saldamente al comando della classifica.

ma.mu.