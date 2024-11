Pallamano. Handball Estense sbanca Ravarino, l’under 14 ko con Parma

Il weekend sportivo dell’Handball Estense ha avuto inizio con gli impegni delle squadre giovanili, che hanno affrontato avversari di alto livello in partite impegnative. Sabato, l’under 14 di coach Sacco ha ospitato in casa il Parma Pallamano, mettendo in campo impegno e determinazione, ma cedendo la vittoria agli ospiti a causa di qualche errore dovuto all’inesperienza. La squadra ha però mostrato segnali incoraggianti di crescita e affiatamento, con un gruppo sempre più unito e desideroso di migliorarsi.

Domenica, è stata poi la volta dei ragazzi dell’Under 16, che hanno affrontato in casa il Carpine. Anche per loro, purtroppo, il risultato non è stato favorevole: la compagine estense ha trovato un avversario ben organizzato e, nonostante la grinta dimostrata, ha dovuto arrendersi.

Sempre sabato, la squadra senior è scesa in campo in trasferta a Modena contro il Ravarino, dove ha saputo portare a casa una vittoria importante. Nonostante un inizio difficile, caratterizzato da un approccio poco incisivo che ha concesso diverse opportunità agli avversari e un attacco poco concreto, i ragazzi di coach Onelli hanno saputo recuperare nel secondo tempo. Con determinazione e un gioco più coordinato, sono riusciti a mettere a segno un break di 7-0, aumentando il distacco e concludendo la partita con un netto 27-39.

Questo risultato ha permesso alla compagine estense di aggiudicarsi i punti vittoria.

Al termine della partita, coach Onelli ha commentato positivamente la prestazione dei suoi giocatori: "Ho visto molti miglioramenti individuali su quanto prodotto nella settimana, ma ora testa alla prossima sfida contro il San Lazzaro", ha dichiarato, ponendo già l’attenzione sul prossimo obiettivo

Il weekend è poi proseguito domenica con la partita dell’Under 18, che ha affrontato i pari età del Modena in un match molto equilibrato. Le due squadre hanno dato vita a una gara appassionante, con giocate da veri atleti e ottime parate da parte di entrambi i portieri. Tuttavia, a fare la differenza sono state alcune sbavature nei momenti chiave e una maggiore concretezza degli ospiti nelle fasi finali, che ha permesso loro di aggiudicarsi la vittoria. Nonostante la sconfitta, la prestazione dei ragazzi dell’Under 18 è stata di alto livello.