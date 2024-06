Pallamano. I Vikings cambiano il portiere: il cileno. Gonzalez sostituisce l’ucraino Voliuvach

Avvicendamento tra i pali in casa Vikings Rubiera. Salutato l’ucraino Maksym Voliuvach, che dopo 3 stagioni saluta i rosso-blu per approdare in Germania, al PalaBursi arriva il cileno di passaporto spagnolo Vicente Gonzalez: classe 1999, 192 centimetri d’altezza, il nuovo arrivato era già stato adocchiato nel 2021 quando disputò da protagonista i mondiali della categoria Juniores, mentre ora è nel gruppo della nazionale cilena seniores che, come l’Italia, prenderà parte ai campionati iridati del prossimo anno. A presentarlo è il dirigente Alessandro Baschieri, che ha difeso in passato i pali della selezione tricolore: "Crediamo che Vicente possa essere il portiere giusto per iniziare un nuovo percorso tecnico, si tratta di un atleta giovane ma già con esperienza internazionale di primo livello".