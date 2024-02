Pallamano. I Vikings tengono per 30 minuti. Poi cadono in casa con la Brixen. Casalgrande: pari con Bressanone

Sconfitta interna per i Vikings Rubiera (7), che cadono al PalaBursi per mano del Brixen (28). La sfida con la capolista di Serie A Gold maschile è, almeno per 30’, equilibrata, con le due squadre che vanno al risposo sul 13 pari, prima dell’allungo deciso nella ripresa degli altoatesini. In Serie A1 femminile pari agrodolce per la Casalgrande Padana (18), che impatta 24 pari proprio con Bressanone (21) dopo aver condotto di 5 lunghezze e fallisce un’ottima occasione per avvicinarsi alla zona playoff.

Vikings Rubiera-Brixen 22-34 VIKINGS RUBIERA: Voliuvach, Meletti, Rivi, Bartoli D., Benci 1, Bortolotti, Kasa 11, Bartoli R., Beorlegui 1, Giovanardi, Moreno De La Santa 3, Strada 4, Bonassi, Bikim Bi Ndjee, Canelli, Boni 2. All. Fusina.

BRIXEN: Volarevic, Lubinati, Azzolin 4, De Oliveira 5, Arcieri 6, Canete 5, Iballi E. 4, Iballi A. 3, Korbel 2, Sontacchi 2, Sonnerer, Moehloegger 2, Puntaler 1, Striker. All. Cutura.

Bressanone-Casalgrande

24-24

BRESSANONE SÜDTIROL: Eder, Abfalterer 4, Hilber, Prünster, Di Pietro 2, Vegni 5, Hachana 5, Babbo 2, Luchi, Kiesenhofer 3, Di Carlantonio, Sozio, Leal Armenteros 2, Vikoler 1. All. Nössing.

CASALGRANDE PADANA: Ferrari (P), Franco 2, Iyamu 4, Furlanetto 3, Bordon 1, Apostol, Artoni S. 2, Rondoni C., Bonacini, Rossi 2, Orlandi 2, Baroni, Marquez Jabique 7, Mattioli, Lusetti 1. All. Agazzani.