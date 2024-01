Pallamano In Serie B due partite in 24 ore. Carrara, tour de force. Trasferta al Mugello e sfida col Montecarlo

Riparte dal Mugello il cammino della Polisportiva Carrarese nel campionato regionale di Serie B. Dopo la pausa natalizia, Meoni e compagni sono attesi da un tour de force con due confronti in 24 ore: domenica 14 giocano a Borgo San Lorenzo (ore 17) per la settima e ultima giornata del girone di andata; mentre lunedì 15 (palazzetto di Avenza, ore 21, porte girevoli) recuperano la gara con il Montecarlo Lucca, valida per la giornata numero 6, che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 6 dicembre. Al momento per i carraresi il girone di andata è stato avaro di soddisfazioni e anche di partite, visto che di gare i gialloazzurri ne hanno giocate solo quattro delle sei in programma, e ne hanno vinta solo una (oltre a quella rinviata con i lucchesi, è saltata quella con il Prato che si è ritirato) mentre le tre perse potevano anche finire diversamente.

Per i numeri Carrara è attesa da due gare non impossibili, è quinta con 2 punti (119 reti realizzate e 119 subite), mentre il Mugello è quarto con 4 punti (2 vittorie e 2 sconfitte, 110 reti segnate e 112 subite, differenza -2) e Montecarlo è sesto con 2 punti (1 vittoria e 3 sconfitte, 94 reti realizzate e 126 subite, differenza -32). La classifica: Grosseeto 10; Medicea Poggio a Caiano 8; Massa Marittima 6; Mugello 4; Carrara e Montecarlo Lucca 2; Tavarnelle 0.

ma.mu.

Nella foto, il centrale Vlado Meoni