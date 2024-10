Pallamano In Serie B esordio da dimenticare. La Polisportiva resta in partita solo un tempo

Ginnastica Spezia

37

Pol. Carrarese

27

GINNASTICA SPEZIA: Scarcella, Pelli G. 7, Munno 1, Andreini, Perotto T. 8, Pallano, Pelli F. 7, Romeo, Portonato, Mazzi, Fedi 1, Lorenzelli, Perotto E. 8, Galano 5, Scapazzoni, D’Ettore. All. Perotto.

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti, Guidi, El Goundali, Mazzanti 8, Bertola, Meoni 5, De Giorgi 2, Bugliani 4, Benedetti 6, Musetti, Gini 2. All. Vezzoni.

Arbitri: Della Maggiora e Nocentini.

Primo tempo: 16-14.

CARRARA – Inizia con una pesante sconfitta la nuova stagione della Polisportiva Carrarese nel campionato regionale di Serie B. Alla Spezia, contro una squadra in gran parte composta dagli ex giocatori spezzini che lo scorso anno erano traghettati a Carrara, i gialloazzurri rimediano un pesante -10.

La squadra apuana guidata dal tecnico Vezzoni si presenta in formazione rimaneggiata, regge l’urto dei liguri solo per il primo tempo che chiude a -2, per poi cedere nella ripresa con un parziale di 21-13 nonostante le 8 reti del pivot Mazzanti.

ma.mu.