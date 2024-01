Pallamano. La Securforx affronta Padova in emergenza

Necessità di continuità, pur dovendo affrontare Padova in piena emergenza. Coach Salvatore Onelli, trovata definitivamente la quadratura del cerchio e contestualmente la vetta della classifica (in coabitazione con Leno) dovrà affrontare, per il secondo turno consecutivo, una vera e propria emergenza che gli imporrà di ridisegnare la sua Ariosto senza poter contare sulle giocatrici di maggior esperienza della rosa: Katia Soglietti e Fernanda Marrochi.

Una problematica che, nonostante tutto, anche nel complesso scontro diretto in casa di Malo è stata superata grazie alla forte crescita delle giovani di belle speranze promosse in prima squadra dopo una formazione completa maturata nel vivaio emiliano. Padova, l’avversario di turno, non è ancora riuscita ad abbandonare la parte più pericolante della graduatoria. Si gioca alle 19,30 al Pala Boschetto.