Pallamano. L’Ariosto cade nel finale a Salerno

L’Ariosto cede nel finale, 36-30, sul campo della Jomi Salerno. Le padroni di casa hanno condotto la gara per tutti i sessanta minuti meritando alla fine la conquista dei due punti in palio. Le proporzioni del punteggio, però, non rispecchiano fedelmente, quanto evidenziato sul campo, con le ospiti sempre ad inseguire, ma costantemente agganciate al match. Le padroni di casa sono state costrette a soffrire fino ai minuti finali, senza mai riuscire a dare la spallata definitiva ad un Ariosto deciso a non mollare mai la presa. A due minuti dal termine della contesa le ragazze in casacca fucsia erano ancora agganciate alle salernitane, e solo nei minuti finali, grazie anche ad una discutibile superiorità numerica, riescono a tagliare per prime il traguardo della vittoria.