Pallamano. L’Ariosto espugna Teramo con merito

L’Ariosto espugna con merito Teramo 21-36, conquistando due punti di fondamentale importanza sia per la classifica che per il morale. Partita dai due volti, con un primo tempo equilibrato, concluso in crescendo dalla formazione ferrarese, e secondo tempo in cui si è vista solo una formazione in campo, ovvero un’Ariosto in totale controllo della partita. Soglietti e compagne scendono in campo senza nessun timore reverenziale, trovando la rete avversaria con continuità scavando già un piccolo solco iniziale. La ripresa vede la formazione ferrarese padrona assoluta del campo, con il punteggio che raggiunge proporzioni eloquenti a dimostrazione della superiorità delle ragazze allenate da coach Vitale Alvarez. Sabato prossimo altra trasferta a Padova per proseguire il percorso verso le zone nobili di classifica.