Pallamano Len Solution Carpi. Contro Haenna vietato sbagliare

Non può sbagliare oggi la Len Solution Carpi, che dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 3 gare vede di nuovo a rischio i playoff. Nella 3a di ritorno di Serie A Silver i biancorossi ricevono alle 18,30 l’Haenna penultimo ma da non sottovalutare visti i due ko con le altre due pericolanti Mascalucia e Verdeazzurro. Una gara in cui anche coach Marco Agazzani si gioca la panchina, da affrontare con la rosa al completo. Clas. Trieste 24, Bologna 17, Molteno 15, Romagna e Carpi 13, Lanzara 12, Cologne e Campus 10, Verdeazzurro e Haenna 9, Mascalucia 6. In Serie B nella 10^ di andata la super sfida che porta il Rapid Nonantola alle 16 sul campo del Faenza capolista a punteggio pieno che viaggia a +2 sui rossoblù. Scontro cruciale: senza i playoff solo la prima va agli spareggi per la A Bronze. La Carpine terza a -6 dalla vetta alle 16,30 sul campo di Imola, alle 19 Marconi-Ravarino e domani alle 18 Modena-San Lazzaro.