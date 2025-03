Pallamano. Macagi Cingoli superlativa. Piegata la capolista Conversano

Macagi Cingoli 29 Conversano 28

MACAGI : Albanesi, Coppola, Jaziri, D’Agostino 1, D’Benedetto, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 3, Mangoni 7, Somma 3, Bordoni, Latini, Strappini 4, Renaud-David 7, Compagnucci, Gigli, Makhlouf 2. All.: Palazzi.

CONVERSANO: Di Caro, Scarcelli, Di Giandomenico, Scaramelli 1, Bulzamini 7, Goux 2, Glicic, Midtun 3, De Giorgio, Radovcic 4, Possamai 5, Marrochi 4, Iachemet, Saitta 2. All.: Tarafino.

Arbitri: Rhim e Plotegher.

Aggettivi al superlativo assoluto corredano l’incredibile ma vera e legittima vittoria della Macagi Cingoli che batte 29-28 il Conversano capolista e in vantaggio 14-15 al riposo dopo metà gara equilibrata, addirittura a + 6 (17-23) verso metà ripresa quando la Palazzi Band sembra in sofferenza. Invece, mai dire mai: ancora a +6 (20-26 al 20’) il Conversano, ma la Macagi è viva e vitalissima: recupera, Renaud-David segna al 24’ (25-26), Filippo Mangoni (foto) insacca il pallone del pari (26-26’ al 25’) che al 26’ Naghavialhosseini evolve nel 27-26. Conversano irriducibile, Macagi tonica e lucida: i rivali sfruttano un rigore (27-27 al 26’), la Macagi va di nuovo in vantaggio (28-27 al 27’), il Conversano si rimette in quota (28-28 al 29’) ma cede al 29’quando, stroncata fallosamente un’offensiva dei locali, Somma dai sette metri realizza il gol-partita.

Gianfilippo Centanni