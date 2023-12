Pallamano maschile. Il Prato conquista due punti in casa

Pallamano Prato

34

Marconi Jumpers

29

PALLAMANO PRATO: Messeri Giacomo, Nicotra, Liccese 15, Francalanci 4, Scrivo, Panzani, Jelassi 2, Moretti 2, Fratini Andrea 3, Grassi, Pommerening 4, Gnip, Fratini Alberto 4, Lucarini, Mocellin 1, Dentico. All.: Di Vita.

MARCONI JUMPERS: Dall’Olio, Mainini 5, Barbacini 2, Ben Hadj 1, Salati, Arati, Della Noce 11, Incannella 5, Quaranta, Stefani 1, Aliti, Karoui 1, Dugoni, Gatti 3. All.: Dardi.

Arbitri: Della Maggiora e Nocentini.

Secondo successo consecutivo in campionato per la Pallamano Prato, che al Pala Kobilica ha battuto 34-29 il Marconi Jumpers. Con i due punti la squadra si porta in seconda posizione nella classifica del girone B di serie A2 Bronze maschile. Sabato la Pallamano Prato farà visita al pari graduatoria Modena.

M.M.