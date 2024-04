Pallamano Modena deve rinviare la salvezza, Carpine a valanga. Carpi ko nel derby: è retrocessione

Adesso è davvero finita. Dopo 3 stagioni la Pallamano Carpi saluta la Serie A Gold dopo un anno nero, con appena 3 vittorie in 24 gare e 12 ko su 12 in trasferta. La sentenza arriva nel derby di Rubiera, che la squadra di Serafini guida per 50’ (anche sul +5), ma che poi nei 9’ finali si vede sfilare di mano 30-29 dai reggiani, che ora a +4 a 2 gare dalla fine e con lo scontro diretto favorevole non possono più essere raggiunti. In un PalaBursi stracolmo Carpi parte a tutto gas e va sul 6-1 al 9’ con un Marques Costa (9 alla fine per lui) immarcabile. Rubiera al 20’ con un break di 6-2 riesce a trovare la parità sul 12-12, anche se Coppola e Mejri la rimandano sul -2 (16-14) all’intervallo. Nella ripresa Carpi tiene la testa avanti per 20’. Il momento chiave al 50’: in doppia inferiorità Carpi avanti 25-23 viene graziata dal rigore mandato alto da Kasa, ma sul pallone del possibile +3 Costa si fa ipnotizzare dal portiere Meletti che poi segna dalla sua area il 24-25 che diventa subito dopo 25-25 con Strada. Rubiera nei 9’ finali ne ha di più e con un 3-0 va sul 29-26 che Coppola e Sortino ricuciono fino al 30-29.

CARPI: Jurina, Monzani, S. Serafini, Soria 2, Carabulea 4, Cioni, Coppola 2, Sibilio, Ferrarini, Quaranta, Damjanovic 2, Errico 4, Marques Costa 9, Sortino 4, Mejri 2.

Le altre: Albatro-Cingoli 31-26, Bozen-Pressano 30-32, Cassano-Merano 28-24, Sassari-Conversano 31-32, Trieste-Eppan 31-32, Fasano-Brixen 31-30. Classifica: Fasano 41, Brixen 38, Merano 36, Conversano 35, Bozen 34, Cassano 32, Sassari 29, Albatro 18, Eppan 17, Cingoli 16, Trieste 13, Pressano 11, Rubiera 10, Carpi 6.

In Serie A Bronze la Pantarei Italia Modena deve rinviare la salvezza perdendo a Castelnovo Sotto col Marconi 24-22, in Serie B la Carpine travolge 31-17 il Romagna e sale a -1 dal Ferrara capolista.

Davide Setti