Pallamano. Nel fine settimana la Macagi Cingoli a Chieti per un torneo

Sabato l’allenatore Sergio Palazzi potrà fare il punto sulla preparazione della Macagi Cingoli che disputerà in amichevole un interessante torneo quadrangolare a Chieti contro la squadra locale di A Bronze, il Camerano e il Campus Italia entrambi di A Silver. Ogni partita si effettuerà in 40 minuti (20 per tempo) anziché in 60. Come semifinali, sono in programma alle 15.30 Campus Italia-Chieti e alle 16.30 Macagi Cingoli. A seguire, la doppia finale che opporrà le due perdenti e le due vincenti. È un’altra di quelle importanti tappe per farsi trovare pronti alla ripresa di un campionato di grande valore in cui occorrerà partire con il piede giusto.

Il rodaggio della Macagi Cingoli, che nel campionato di A Gold giocherà mercoledì 24 di questo mese per concludere il girone di andata affrontando in casa il Raimond Ego Sassari, prosegue senza il difensore Codina Vivanco, il giocatore è ancora in forza alla rappresentativa del Cile, e il pivot Diego Strappini, l’atleta ha risposto lunedì scorso alla convocazione della Nazionale che in Germania disputerà tre amichevoli sfidando due compagini tedesche e una svizzera. Nella Nazionale azzurra di cui è commissario tecnico il cingolano Riccardo Trillini, figurano giocatori italiani all’estero e non impegnati in patria.

Gianfilippo Centanni